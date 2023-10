Wystawa 1000 modeli samochodów z czasów PRL już czynna w sieradzkim muzeum ZDJĘCIA

Modele pochodzą z prywatnej kolekcji Bartosza Janickiego. Prezentowane są między innymi kultowe samochody osobowe, ciężarowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Są też autobusy, samochody dostawcze i terenowe, wojskowe i różnorakie specjalistyczne. Samochody te towarzyszyły nam w czasach PRL w dniu codziennym. Dawały prestiż posiadania własnego auta oraz radość podróżowania i przemieszczania się. Są świadectwem technicznym służb mundurowych, służby zdrowia oraz transportu publicznego w tamtych czasach. Na pewno budzą sentyment i wywołują uśmiech na twarzach, bo dziś można je tylko spotkać w muzeach czy na zlotach miłośników. Kolekcja Bartosza Janickiego prezentowana była na wielu wystawach technicznych oraz muzeach w Polsce gdzie spotykała się z dużym uznaniem hobbystów i zwiedzających.

- U nas taka wystawa jest po raz pierwszy - mówi Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. - Nie są to tylko pojazdy z PRL, ale również z pozostałych krajów bloku komunistycznego. Zdecydowanej większości nie spotkamy już dziś na naszych ulicach. Starszym ludziom łezka w oku się zakręci, kiedy zobaczą Nysy, Ify, Robury, Tarpany, czy Fiaty. To sentymentalny powrót do lat siedemdziesiątych.