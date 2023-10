Wypadek na Sienkiewicza w Sieradzu. 6-latek helikopterem przewieziony do szpitala! FOTO

- Jadące auta osobowe ford oraz peugeot zmuszone były się zatrzymać ze względu na sytuację na drodze - mówi as. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Jadący za tymi pojazdami bus volkswagena prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sieradza nie zachował należytej odległości i uderzył w oba pojazdy. W efekcie tego uderzenia sześcioletnie dziecko oraz kobieta znajdujące się w peugeocie odniosły na tyle groźne obrażenia, że trafiły do sieradzkiego szpitala, a następnie przetransportowane zostały helikopterem do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.