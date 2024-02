Pijany kierowca potracił w Sieradzu rowerzystkę i uciekł, ale wpadł w ręce policji!

- W około godziny 11.30 dyżurny policji został powiadomiony o potrąceniu rowerzystki na ulicy Aleja Grunwaldzka w Sieradzu - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Jak wynikało z relacji zgłaszającego kierowca osobowego peugeota na drodze rowerowej potracił jadącą jednośladem kobietę i uciekł. Na miejsce natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe. 72-letnia poszkodowana kobieta została przewieziona do sieradzkiego szpitala, który po udzieleniu pomocy medycznej opuściła. Policjanci atrolując okoliczny teren zauważyli peugeota, który posiadał on ślady uszkodzeń świadczące o tym, że mógł brać udział w zdarzeniu. Funkcjonariusze ustalili właściciela samochodu. Był nim 53-letni mieszkaniec Sieradza. Policjanci zastali mężczyznę w miejscu zamieszkania. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do potracenia rowerzystki. Oświadczył, że kierował samochodem pod działaniem alkoholu. 53-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał on w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu.Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i wysoka kara pieniężna.