Wycieczka do Niepokalanowa w nagrodę za uczestnictwo w roratach ZDJĘCIA

Sieradzanie mieli okazję uczestniczyć w eucharystii koncelebrowanej przez ks. Przemysława Kłosowskiego, która była transmitowana w mediach. Następnym punktem wycieczki był udział w nietypowej kalwarii, którą każdy z pielgrzymów może przeżyć indywidualnie i głęboko. Choć nikt nie udaje się po pątniczych ścieżkach, by rozważyć mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to po obejrzeniu spektaklu o misteriach naszego zbawienia, wielu zadaje sobie pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Była także modlitwa w kaplicy adoracji wieczystej, a na koniec okazja do skosztowania specjałów kuchni klasztornej.