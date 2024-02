Wybory samorządowe: Jest rekord, zarejstrowano 164 komitety w PKW Sieradz!

- Jak widać, w stosunku do poprzednich wyborów samorządowych liczba komitetów znacząco wzrosła - mówi Tadeusz Brzozowski, dyrektor sieradzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. - Trzy, cztery kadencje wstecz komitetów było bardzo dużo, nawet kilkaset. To były jednak czasy, kiedy komitety wyborcze nie musiały rozliczać się z finansów. Od chwili, kiedy jest obowiązek składania sprawozdania finansowego, tych komitetów wyborczych z kadencji na kadencję jest mniej. Ten rok jest jednak wyjątkowo obfity. Poprzednio było ich 120, teraz jest ponad 160. To świadczy o większej aktywizacji małych lokalnych grup obywatelskich.