Wspomnienie św. Szczepana. Dostało się gwardianowi bernardynów z Warty ZDJĘCIA

Kapłan wychodzi do wiernych, święci owies i inne zboża oraz nasiona, które ci zabrali z sobą do świątyni na to szczególne nabożeństwo. Z reguły przynoszą nieco więcej ziarna, którym po poświęceniu rozpoczynają potem wiosenny siew. Poświęcony zapewnić ma obfity plon. Z kolei ziarno zebrane z kościelnej posadzki służy między innymi do karmienia zwierząt.

Dodajmy, że podczas mszy świętej śpiewał wielokrotnie nagradzany Męski Chór Lutnia z Warty, w składzie której jest burmistrz Krystian Krogulecki.

Parafia ojców bernardynów jest parafią typowo rolniczą. Tu szanuje się tradycję, jak choćby roznoszenie opłatków po domach. W tym roku robił to sam ojciec gwardian. Poprzednio chodzi zakonnicy, lub brat. Obecnie w klasztorze nie ma brata. Jeśli zaś chodzi o szopkę, to ciągną do niej prawdziwe wycieczki, nie tylko z okolicznych miejscowości. Jak mówi Paweł Stępień, przyjeżdżają ludzie z Łodzi, Kalisza, Pabianic. Podziwianie jest możliwe przed lub po mszach świętych. Jeśli jednak, ktoś zawita do klasztoru w innych godzinach, to również zostanie do świątyni w puszczony.