Wojewódzkie Święto Służby Więziennej w Sieradzu. Awanse, odznaczenia i sztandar FOTO

- Sztandar, który dostał dziś sieradzki Zakład Karny, to symbol, honoru, męstwa i wierności ojczyźnie, to także podniesienie rangi jednostki - mówił wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. - Chciałbym w związku z tym, żeby służba więzienna jak najczęściej wychodziła do społeczeństwa i pokazywała się Polakom. Wokół waszej służby narosło wiele niesprawiedliwych i krzywdzących przekonań z którymi ja się nie zgadzam i zawsze protestuję. To trzecia największa formacja mundurowa w naszym kraju. Dzięki waszej ciężkiej pracy resocjalizacja to nie jest puste słowo. Do społeczeństwa polskiego przywracani są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i dostają drugą szansę od życia. Coraz więcej osób podejmuje pracę. Polska służba więzienna jest jednym z liderów europejskich jeśli chodzi o system dozoru elektronicznego. Były lata, że byliśmy na pierwszym miejscu.