Wielkie świętowanie. Sieradzka "Jedynka" ma 100 lat! Odsłonięto tablicę, otwarto boiska FOTO

Świętowanie zaczęło się mszą świętą w Bazylice Mniejszej w intencji uczniów, pracowników oraz absolwentów szkoły. Dalsza część uroczystości miała już miejsce w "Jedynce", której dyrektorem jest obecnie Piotr Bakowicz. To on właśnie w przystępny sposób przedstawił historię szkoły. Była też część artystyczna przygotowana przez uczniów, nawiązująca między innymi do "Chłopów" patrona szkoły Władysława Reymonta.

Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową przed budynkiem szkoły. Uroczyście otwarto wielofunkcyjne boiska sportowe, a wstęgę przecięli Piotr Bakowicz i prezydent Sieradza Paweł Osiewała.