Zawody rozegrane zostaną w w hali sportowej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. To jeden z najstarszych tego typu turniejów w Polsce. Do rywalizacji stanie osiem najlepszych po rundzie jesiennej drużyn dawnego okręgu sieradzkiego. Będą to Warta Sieradz (III liga), Orkan Buczek, LKSKwiatkowice, Pogoń Zduńska Wola, WKS1957 Wieluń (IV liga), Warta IISieradz, Czarni Rząśnia oraz Złoczewia Złoczew (grupa trzecia Keeza Klasy Okręgowej). Początkowo drużyny rywalizować będą w dwóch grupach eliminacyjnych. Ich skład poznaliśmy w poniedziałkowy wieczór. Losowanie odbyło się w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

W grupie A wystąpią: Czarni Rząśnia, Warta IISieradz, Orkan Buczek, Pogoń Zduńska Wola.

Grupa B: WKS 1957 Wieluń, Warta Sieradz, Złoczewia Złoczew, LKSKwiatkowice.

Pierwszy mecz zaplanowano na godzinę 9. Czarni kontra Pogoń.

Potem kolejno grać będą: WKSWieluń - Kwiatkowice (godz. 9.18)

Warta IISieradz - Orkan (9.36)

Warta Sieradz - Złoczewia (9.54)

Orkan - Czarni (10.12)

Złoczewia - WKSWieluń (10.30)

Pogoń - Warta II Sieradz (10.48)

Kwiatkowice - Warta Sieradz (11.05)

Czarni - Warta IISieradz (11.24)

WKS Wieluń - Warta Sieradz (11.42)

Pogoń - Orkan (12)

Kwiatkowice - Złoczewia (12.18).

Po dwie najlepsze drużyny z obu grup awansują do półfinału. Tam z kolei mistrz grupy A zmierzy się w wicemistrzem grupy B, natomiast na mistrza grupy B, czeka wicemistrz grupy A.