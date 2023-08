W Sieradzu powstanie wielopokoleniowy plac zabaw za ponad 2,5 miliona ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W sieradzkim Urzędzie Miasta podpisano we wtorek umowa na realizacje zadania "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu". Wykonawcą zadania będzie firma Drewzel. Kosz przedsięwzięcia to ponad 2,6 mln zł.