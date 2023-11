Oto najdroższe domy na sprzedaż w powiecie sieradzkim ZDJĘCIA

Jeden z domów, który wystawiono na sprzedaż zlokalizowany jest blisko prężnie rozwijającego się Ostrowa Warckiego który oprócz odpoczynku oferuje sporo atrakcji oraz wydarzenia międzynarodowe m. in. WGP#1 World Series. W porcie jachtowym można trzymać swoją łódź lub też ją zwodować.

Ogród zaprojektowany został tak, żeby cieszył kolorami od wiosny, aż do jesieni (kilkadziesiąt drzew oraz dużo ponad 1000 nasadzeń). Do jeziora jest zaledwie 250 m, a w pobliżu znajdują się lokalne plaże. Cena to ponad 1,4 mln zł

Do sprzedania jest również dom o powierzchni 220 m2 w Sieradzu. Jest położony w cichej i spokojnej okolicy pod lasem i na obrzeżach miasta(ul. Bagienna). Dom usytuowany jest na dużej działce (3450 m2) z pięknie urządzonym ogrodem z licznymi nasadzeniami, skalniakami, małym ogródkiem warzywnym i drzewkami owocowymi. Część działki zajmuje las brzozowy z miejscem na grilla. Cena to 1,4 mln zł.