W gminie Błaszki oddano do użytku drogę za prawie 470 tysięcy ZDJĘCIA

W gminie Błaszki oddano do użytku drogę za prawie 470 tysięcy

Oficjalnie oddano do użytku drogę Brudzew - Bliźniew w gminie Błaszki. Wartość inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych. Dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego pochodzących, z programu "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych", wyniosło prawie 143 tysiące złotych.