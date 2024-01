Uwaga! Nadchodzi silny wiatr, możliwe także burze!

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe nawet burze. Ostrzeżenie ważne jest do godzin rannych w czwartek, a prawdopodobieństwo zjawiska to aż 85 procent. Istnieje jednak możliwość podwyższenia ostrzeżenia IMGW.

Ostrzeżenie dotyczy między innymi powiatu sieradzkiego.