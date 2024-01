Sieradz pamięta. 79 rocznica krwawego dnia w historii miasta, ponad 100 ofiar ZDJĘCIA

„Po wyzwoleniu Łodzi Niemcy w pośpiechu opuszczali Sieradz. Ewakuowali szpital polowy. Dla rannych i personelu przygotowano pociąg sanitarny na specjalnej bocznicy, obok cmentarza. Pociągi te wyruszyły do Krotoszyna. Ewakuowano administrację, starostwo, gestapo, niemieckich kupców i urzędników. Niemcy zacierali ślady swojej działalności, podpalając obiekty, w których kwaterowali. Spalili wtedy „pałac na Browarze”, siedzibę generała Reihswehry, siedziby gestapo przy Złoczewskiej i Kościuszki oraz szereg obiektów wojskowych na poligonie pod Monicami. Przez miasto przejeżdżały w pośpiechu oddziały hitlerowców uciekających na Wrocław i Poznań.”

W godzinach przedpołudniowych 20 stycznia doszło nad Sieradzem do walki powietrznej klucza radzieckich rozpoznawczych Jaków z samolotami niemieckimi. Jeden z radzieckich samolotów został zestrzelony w rejonie mostu kolejowego. Rannego lotnika, który wylądował na spadochronie zastrzelili z broni maszynowej i zakłuli bagnetami Niemcy strzegący mostu kolejowego. Kilkanaście minut po godzinie 15 nadleciało nad miasto kilkanaście radzieckich samolotów bombowych i szturmowych, które zbombardowały Sieradz. W tym czasie na ulicach miasta nie było już wojsk niemieckich. Samoloty nadlatywały od strony Burzenina, lecąc wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Zamkowej do „Rogatki” i dalej wzdłuż POW, omijając dworzec kolejowy i most, gdzie znajdowała się silna obrona oplot nieprzyjaciela. W wyniku nalotu najbardziej ucierpieli mieszkańcy dzielnicy Praga. W mieście zostało zburzonych kilka domów przy ulicach: Zamkowej, Rynku, Warszawskiej i Rycerskiej. Uszkodzonych zostało z kolei kilkanaście budynków, w tym gmach obecnego Liceum Ogólnokształcącego i obiekty gorzelni. W wyniku tego bombardowania, od bomb lotniczych i walących się budynków, zginęło ponad 100 osób, a około 200 zostało rannych.