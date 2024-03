Uczniowie z "Mechanika" oddali 14 litrów krwi. Pierwsza taka akcja w tym roku ZDJĘCIA

- Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, że tak licznie przystąpiła do akcji - mówi Lidia Pawlik , jednak z koordynatorek akcji. - Oddają krew, pomagają ludziom, dzielą się swoim skarbem. Staramy się w ciągu roku szkolnego rozpowszechniać ideę honorowego oddawania krwi, organizujemy pogadanki, zachęcamy młodszych uczniów. Generalnie jednak młodzież chętnie oddaje krew. Dodam, że poprzednią akcję organizowaliśmy w grudniu minionego roku i wtedy uczniowie oddali około 12 litrów krwi.

- Ja biorę udział a takiej akcji w naszej szkole po raz trzeci - mówi z kolei Mateusz. - Dla mnie to normalność, choć plusem jest to, że akcję zorganizowano w szkole. Zachętą jest też, że wiele osób bierze udział w akcji, to zawsze raźniej.