Uczniowie "Mechanika" oddają honorowo krew. Duża frekwencja ZDJĘCIA

- W tym roku to już druga taka akcja, tym razem z okazji Mikołajek - mówi Dominika Astemberg , nauczycielka koordynująca akcję. - Uczniowie bardzo chętnie oddają krew. Poprzednia akcja też była udana, krew oddało około 40 osób. Absolutnie nie trzeba namawiać do udziału w akcji. Mamy nawet takich uczniów, którzy regularnie oddają krew, a przypomnę, że muszą mieć skończone 18 lat. Jest nawet dziewczyna, która w tym tygodniu miała osiemnastkę. Po raz kolejny spotkamy się pod koniec marca, kiedy jeszcze w naszej szkole będą maturzyści.

Po raz pierwszy krew oddaje Kinga Ślęzak z klasy piątej.

- To, że tu jestem, to chęć pomocy ludziom. Dla mnie to nic, a mogę komuś uratować życie. Jest tu dziś bardzo dużo osób, nikogo nie trzeba było zachęcać.