Tych znanych mieszkańców Sieradza i powiatu pożegnaliśmy w 2023 roku. "Śpieszmy się kochac ludzi... "

W połowie upalnego sierpnia odszedł nagle,znany nie tylko w naszym regionie dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny Krzysztof Lisiecki. Pracę dziennikarza rozpoczynał w nieistniejącym już Głosie Robotniczym. Był także dziennikarzem tygodnika Nad Wartą oraz korespondentem Dziennika Łódzkiego.W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych stworzył od podstaw, wspólnie z Ryszardem Pietrzakiem oraz Andrzejem Kostrzewskim, sieradzką Telewizję Osiedlową. Publikował ponadto w wielu innych tytułach. Przez wiele lat był także korespondentem Radia Łódź. Ostatnio współpracował natomiast z TVP 3. Jego materiały ukazywały się na antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Dziennikarstwo było jego pasją. Wychował wielu dziennikarzy nie tylko z naszego regionu, także i mnie. Miał zaledwie 68 lat.

Zmarłego tak wspomina jego przyjaciółka Anna Skopińska.

"Był moim domem. Przez rok. Nie jego mieszkanie, nie to miejsce, nie Sieradz. On. Domem była jego troska, czułość, spojrzenie, dotyk. I to hmmm… z charakterystycznym zadarciem głowy… Dzielił nas cały świat. Łączyły rozmowy do rana, te orły podglądane gdzieś w lesie, muzyka puszczana z płyt, nawet zupa podana w kubku. Byliśmy ze sobą rok. Tylko rok. A oboje mieliśmy wrażenie jakbyśmy znali się całe życie. Mówił, że jestem podobna do niego, gdy miał te dziesiąt lat mniej. Że niby odważna, uparta i zadziorna. Czy taki był? Nie wiem jaki był wtedy. Wiem jaki był przez ten nasz rok. Co jeszcze nas połączyło? Miłość. Każdemu kto pytał, czemu my, tak inni światopoglądowo, tak różni, jesteśmy razem, odpowiadał: - bo się kochamy… I oboje wiedzieliśmy, że byliśmy dla siebie darem. A zaczęło się od spotkania w sieradzkim teatrze. I od herbaty, którą przypadkiem mu zrobiłam. A miłość przyszła z jego piosenką. A w zasadzie ze słowami, które napisał. Ktoś, kto był ich autorem, musiał być wrażliwy i mieć piękną duszę. Tak mówiłam, nie mogąc przestać słuchać tego, że „w miłości nic nie jest proste”. Krzysiek kochał muzykę. Towarzyszyła mu każdego dnia. Znał się na niej, potrafił godzinami opowiadać, tłumaczyć i słuchać. Ale potrafił też odnaleźć się w ciszy. I te chwile były takie najbardziej nasze. Te milczenie, spojrzenia, wieczory przy stole. Były też wycieczki, najczęściej „na Chorążkę” czy w kierunku Reszelki. Podglądane tam orły bieliki, spacery, nasze gubienie w lesie. Albo odkrywane wioseczki i miejscowości, zakątki nad Wartą. Nazywał je wędrówkami po ziemi sieradzkiej, odbywanymi co tydzień. Bo tyle miejsc chciał mi pokazać. Bo tyle zachwytów chciał mi dać. Były też wyjazdy dalsze, w Góry Stołowe, do miasteczek Kotliny Kłodzkiej, po fortach i zamkach czy na Podlasie. Mówił – Anula, było cudnie. Dziś boję się używać tego określenia, które tak naprawdę poznałam dzięki niemu… . Był gawędziarzem. Potrafił cieszyć się z małych rzeczy, z drobiazgów, jak dziecko. Umiał rozśmieszyć do łez. I przepędzić smutne myśli. Wtedy, gdy było trzeba. I choć twardo stąpał po ziemi, to czasem można było przy nim pomarzyć. I wypowiedzieć te swoje marzenia i pragnienia. Dlatego mimo, że lubił błyszczeć, być w centrum uwagi i zainteresowania innych, robić wrażenie, to udało nam się stworzyć, tak myślę, taki wolny od tego świat. I to chyba było najpiękniejsze. Gdy pierwszy raz odjeżdżałam napisał mi, oczywiście cytując Leszka Aleksandra Moczulskiego, że będzie czekał na mnie na wszystkich dworcach świata… I tak było przez rok. Wciąż widzę go stojącego na peronie… A w uszach brzmi mi ten jego głos – Anula, nikt cię tak nigdy nie kochał. Kiedyś podesłał mi piosenkę stworzoną do przepięknego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mówił – Anulku, jak będzie ci źle to słuchaj. Ja będę wtedy z tobą".