To było coś fantastycznego! Gala zespołu Chojne i "Chojeńskie wesele" ZDJĘCIA

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele pod wezw. św. Anny. Potem korowód, który otwierał wóz konny, przejechał na plac przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam też miało miejsce przedstawienie.

- Na miarę obecnych czasów nasz zespół jest ewenementem - mówi Agata Woźniak, kierownik Zespołu Obrzędowego Chojne z Chojnego koło Sieradza. - Dużo młodych ludzi lgnie do nas. To też związane jest z tym, że istniejemy 40 lat, czyli że dziadkowie, ojcowie, mamy, babcie, tu wszyscy byli w zespole. Co piąty z Chojnego i okolic przewinął się przez grupę. Ja pracuję w szkole, przekazuję dzieciom folklor, a folklor to korzenie narodu. One to chłoną. Co ważne, tu nikt, nikogo nie zmusza, Tu nikt nie ma nic z tego, a jedynie przyjemność i świadomość, że robimy dobrą robotę, fascynujemy się kulturą. Chojne to stroje, a do nich przykładamy wielką wagę. Ktoś kiedyś powiedział, że niektórzy są przebrani w stroje ludowe, a wy jesteście ubrani, ale my kochamy je nosić. My robiąc coś, zarażamy innych naszą kulturą. W nas jest pasja. Jeśli chodzi o nasze wesele, na przestrzeni lat zostało udoskonalane, dodawano przyśpiewki, scenki.