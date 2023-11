To była petarda! Fantastyczny Festiwal Piosenki Śpiewasię w Teatrze Miejskim w Sieradzu FOTO

- To konkurs adresowany dla dzieci i młodzieży z powiatu sieradzkiego - mówi Romuald Erenc, dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury. - Wychwytujemy talenty z naszego regionu. W tej formie to już trzecia edycja, a wcześniej były to Przeboje mamy i taty. Uczestnicy konkursu śpiewali polskie piosenki, podzieliliśmy ich na kategorie wiekowe. Były też kategorie dla dzieci pracujących z instruktorami oraz tych, które startowały z wolnej ręki. Dobry poziom, dzieciaki fajnie śpiewają. Jednocześnie niesamowite umiejętności podopiecznych Jarosława Miłka, który zamknął system. To fachowiec i ogromny autorytet.