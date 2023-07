Tłumy na Festiwalu Mleka w Sieradzu. Przed nami koncerty Zakopower, Roksany Węgiel FOT

Impreza, w której udział bierze między innymi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, było okazją do odznaczenia przodujących w naszym regionie rolników. Uhonorowana została duża grupa rolników z całego województwa łódzkiego.

Do Sieradza zawitali także przedstawiciele branży mleczarskiej z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Eksponowany jest nowoczesny sprzęt rolniczy, z ciągnikami na czele oraz specjalistycznymi maszynami. Nie zabrakło zabytkowych ciągników, w tym wyprodukowanych w drugiej połowie lat czterdziestych oraz Ursusów. Można skosztować potrwa regionalnych, bowiem swoje stoiska ma kilkadziesiąt Kół Gospodyń Wiejskich oraz spółdzielnie mleczarskie i przetwórnie mleka. Wykonane przez nich mleczne potrawy oceniane są przez jury złożonym z kucharzy.

Łódzki Festiwal Mleka to plenerowa impreza nawiązująca do tradycji i historii łódzkiej branży mleczarskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi, co roku w innym regionie województwa łódzkiego Producentom, hodowcom i przetwórcom festiwal umożliwić ma nawiązywanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację, a także daje dostęp do wiedzy na temat nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań czy źródeł finansowania działalności. Celem tegoż wydarzenia jest integracja i wzmacnianie branży, ale też promowanie mleka i jego przetworów, tak, by przyczynić się do wzrostu ich spożycia. Stąd w programie działania edukacyjne na temat walorów mleka i produktów mlecznych oraz nawiązania do polskich tradycji kulinarnych.