Tekla Klebetnica koncertowała w Państwowej Szkole Muzycznej w Sieradzu ZDJĘCIA

Zygmunt Czupryn – akordeon (Ustroń, Beskid Śląski) - absolwent klasy saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w mieście Jastrzębie - Zdrój. Swoją pasję do akordeonu odkrył dużo później. Sam nauczył się na nim grać, a miłość do tego instrumentu pozwala mu ciągle rozwijać swe umiejętności i 12 lat temu stała się bodźcem do stworzenia zespołu. Jest także wyłącznym dystrybutorem akordeonów marki Scandalli w Polsce.

Tekla Klebetnica to połączenie tradycyjnego folkloru z elementami muzyki cygańskiej, klasycznej i jazzu. Muzyka zespołu przenosi słuchaczy do swojego świata, zaprasza do muzycznej podróży! Folklor ma ogromne znaczenie dla każdego z nas, dlatego wielokrotnie zespół sięga do jego korzeni, dodając coś nowego i nietypowego. Utwory są zaaranżowane w ciekawy sposób, pełne barw – radości, smutków, szczęścia, dużej dawki energii i wirtuozerii. Tekla Klebetnica wykracza poza standardowe ramy, bawi się muzyką, stylami i gatunkami tak, by każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie. Zespół tworzą muzycy, którzy odnaleźli wspólny język muzyczny i którzy na przestrzeni lat poprzez miłość do tradycji i folkloru poznali się w wyjątkowych okolicznościach. To nie był przypadek i ich przeznaczeniem było spotkać się i wspólnie tworzyć muzykę. Każdy z nich reprezentuje inny folklorystyczny region. W muzyce uzupełniają się nawzajem i tworzą dość unikalne brzmienie poprzez połączenie dźwięku skrzypiec, akordeonu, kontrabasu i niepowtarzalnego instrumentu, jakim są cymbały węgierskie.

Koncert odbył się dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji Zadania nr 2 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne.

Źródło: UM Sieradz