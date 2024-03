IV liga: Awans do III ligi celem RKS Radomsko

RKSRadomsko przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024 w Betrcirs IVlidze.Górny rząd od lewej: Sławomir Majak (trener), Kamil Cnotalski, Oliwier Siuda, Filip Bednarski, Daniel Niźnik, Bartosz Trawiński, Wiktor Planeta, Mykyta Zelenskiy, Mateusz Walaszczyk (asystent trenera).

Środkowy rząd od lewej: Jan Nowak (trener bramkarzy), Julian Matusiak, Dawid Flaszka, Jeremiasz Góralczyk, Mateusz Michalski, Maciej Kłodos, Paweł Bańczyk, Kajetan Misztalski, Krzysztof Górnik (kierownik drużyny). Dolny rząd od lewej: Mateusz Gołda, Bartosz Machaj , Juliusz Molis, Stanisław Domaniecki , Patryk Pokora, Lucas Barbosa , Vinicius Ferreira

Awans do grupy pierwszej III ligi wywalczy jedynie najlepsza drużyna.Bezpośrednio do Klasy Okręgowej Kipsta spadną trzy najsłabsze zespoły.

Liderem tabeli jest Sokół Aleksandrów prowadzony przez trenera Radosława Koźlika. W drużynie nie było zimą znaczących zmian kadrowych. Do drużyny dołączył jedynie Adrian Filipiak, grający jesienią w trzecioligowej Warcie Sieradza. Co innego w RKSRadomsko trenera Sławomira Majaka. Wicelider traci do zespołu z Aleksandrowa zaledwie punkt i zapowiada wiosną szturm na III ligę. Do zespołu dołączyli Jeremiasz Góralczyk (Omega Kleszczów), ale transferowym przebojem może się okazać Brazylijczyk Vinicius Ferreira. Piłkarz był w przeszłości zawodnikiem między innymi Cracovii, a jest wychowankiem Clube de Regatas do Flamengo. Czy olśni swoimi umiejętnościami Betcris IV ligę? Zobaczymy.

Dwa punkty do lidera tabeli tracą rezerwy Widzewa Łódź, których trenerem został niedawno Piotr Czaplarski zastępując Krzysztofa Chrobaka. Trzy punkty mniej od lidera tabeli mają zespoły AKSSMS Łódź oraz Polonii Piotrków Trybunalski.

„Dziennik Łódzki” tradycyjnie już na bieżąco będzie relacjonował w internecie oraz wydaniu papierowym gazety, zmagania czwartoligowców.

Betcris IV liga

18. kolejka (pierwsza w 2024 roku). Sobota (16 marca): Omega Kleszczów - Zjednoczeni Stryków (godz. 15), Ceramika Opoczno - Szczerbiec Wolbórz (15), Zryw Wygoda - ŁKS III Łódź (15), RKS Radomsko - Warta Działoszyn (15), KS Kutno - Start Brzeziny (13), Skalnik Sulejów - MKP-Boruta Zgierz (13), Włókniarz Zelów - Widzew II Łódź (15.30), Polonia Piotrków Trybunalski - Sokół Aleksandrów (18.30. Niedziela (17 marca): AKSSMS Łódź - Orkan Buczek (12).