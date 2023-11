Startuje największy konkurs szopek bożonarodzeniowych w regionie - u urszulanek ZDJĘCIA

- Szopki przyjmujemy przez cały Adwent do 23 grudnia - mówi siostra urszulanka Małgorzata Tobolewska odpowiedzialna za organizację konkursu. - To konkurs wyjątkowy, bo wielopokoleniowy. Chodzi o to, żeby przy budowie szopki brała udział cała rodzina, począwszy od dziadków, a skończywszy na wnukach.Żeby przy pracy mogli się cieszyć swoja obecnością. Chodzi nam o to, żeby wszystkie elementy, lub jak najwięcej, były zrobione własnoręcznie, obojętnie z jakiego materiału, czy to plastelina, czy papier, czy też jakiś materiał, bądź jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, makaron. Ważne jest także i to, żeby było nawiązanie do folkloru sieradzkiego, strojów ludowych, czy budowli. Rok temu była szopka, której głównym elementem był nasz klasztor, ale była również Bazylika Mniejsza.