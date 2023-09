Sportowy gwiazdozbiór w Melon Clinic z Sieradza ZDJĘCIA

Sportowcy połączyli przyjemne z pożytecznym, czy zabiegami stomatologicznymi. Zawitali także do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, gdzie zaliczyli specjalny kurs ekstremalnej jazdy na specjalnym torze.

- Podczas pobytu w Sieradzu ocenie poddano między innymi dotychczasowe leczenie oraz przeprowadzono niezbędne konsultacje - mówi Piotr Melon. - Podkreślali zresztą zgodnie, że dzięki naszym implantologom przeszli prawdziwą metamorfozę. To nie ostatnia ich wizyta u nas, a dodam że niedawno gościliśmy naszą gwiazdę w rzucie młotem Anitę Włodarczyk.

Z byłymi gwiazdami sportu spotkali się ponadto prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz Andrzej Wodzyński, właściciel Ceramiki Tubądzin.

Dodajmy, że Zbigniew Bródka to mistrz olimpijski z roku 2014 i zdobywca Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów.

Mieczysław Nowicki w roku 1976 roku zdobył podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego, a także srebrny w wyścigu drużynowym na czas.

Kajetan Broniewski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku brązowy brązowy medal w wioślarskich jedynkach.

Wojciech Bartnik to z kolei ostatni polski medalista olimpijski w boksie. W Barcelonie stanął na najniższym stopniu podium.

Tadeusz Mytnik w 1976 roku sięgnął po olimpijskie srebro w drużynie.

Marek Dąbrowski na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku w Monachium wywalczył złoty medal we florecie drużynowo.

Mikołaj Marczyk w 2021 roku zajął trzecie miejsce na Rajdowych Mistrzostwach Europy.

Maciej Wisławski to z kolei utytułowany kierowca oraz pilot rajdowy. W 1997 roku wspólnie z Krzysztofem Hołowczycem został rajdowym mistrzem Europy.