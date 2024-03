Turniej jakiego w Sieradzu nie było! Brydżowe Grand Prix Polski ZDJĘCIA

- Takiej rangi turnieju brydżowego jeszcze w Sieradzu nigdy - mówi Włodzimierz Biernacki z Piasta Sieradz. - To zawody o puchar starosty powiatu sieradzkiego w ramach Grand Prix Polski Teamów. Do rywalizacji stanęło 30 teamów z najlepszymi zawodnikami polski, reprezentantami naszego kraju. W niedzielę jest jeszcze turniej o Puchar Prezydenta Sieradza w ramach Grand Prix Ziemi Łódzkiej. Tu jest prawie 70 par. Organizatorem głównym jest nasz klub i Jarosław Łaszczuk, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw Europy we Francji. Wystawiliśmy kilka drużyn, najlepsza nasza piątka zajęła 12 miejsce na 30 teamów. Kondycja brydża sportowego w Sieradzu jest niestety słaba. Zainteresowanie brydżem wśród młodych ludzi jest małe jest. Gramy w porywach 12 parami. Jeśli ktoś chce dołączyć, gramy we wtorki o godzinie 17 w restauracji Cukier. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć, a to królewska, tak jak szachy, gra.