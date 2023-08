Sieradzkie Stowarzyszenie Dary Losu ma 20 lat. Pomogło wielu dzieciom ZDJĘCIA

Na spotkaniu byli między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

– Sytuacja osób z niepełnosprawnością jest dużo lepsza dzisiaj niż była 20 lat temu, choćby dzięki łatwiejszemu pozyskiwania różnych środków finansowych, ale także dostępu do informacji - mówi Maria Wika, prezes stowarzyszenia. - Jednak to, że cały czas się do nas zgłaszają nowi rodzice z małymi dziećmi, szukający pomocy, świadczy o tym, że nadal nie działa to wszystko w wystarczającym stopniu.