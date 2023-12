Sieradzkie domy na święta - konkurs Młodzieżowej Rady Miasta

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie ?

1.Ozdób świątecznie swój dom bądź mieszkanie. Mieszkańcy domu jednorodzinnego za zadanie mają udekorować dom od strony zewnętrznej, poprzez wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej co najmniej jednego z podanych poniżej elementów: a) okna b) płotu, bądź bramy, c) podwórka i jego elementów, d) budynku mieszkalnego (np. elewacji). Jeśli natomiast mieszkasz w budynku wielorodzinnym, udekoruj co najmniej jeden z tych elementów! a) okno b) balkon Gotowe? Świetnie!

2.Następnie zapoznaj się z naszym regulaminem oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy.Znajdziesz je w linkach poniżej. Formularz wraz ze zdjęciami przyślij nam na naszego maila: [email protected] To wszystko!Zgłoszenia można przesłać do 24 grudnia.

Źródło: UM Sieradz