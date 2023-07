Sieradz w latach 80. Unikalne ZDJĘCIA z archiwum rodziny Turbińskich. Tych miejsc już nie ma

Ich autorem jest Kazimierz Turbiński, fotograf dokumentalista. W latach 1975-1989 miasto było stolicą województwa sieradzkiego. Ostatecznie przestało nią być 31 grudnia 1998 roku. Z kolei w latach 1977 - 1990 prezydentem Sieradza był Michał Kłos, który tak wspomina ten czas.

- To były dobre lata dla naszego miasta. Udało się dociągnąć do końca wiele inwestycji. Sieradz będąc stolicą województwa wiele zyskał. Oczywiście, że można było więcej zrobić, ale proszę pamiętać, że to były inne czasy. Udało mi się jednak skupić ludzi kochających to miasto. Powiem tak, byłem dumny, będąc w tym czasie prezydentem Sieradza.