Sieradz. Są kolejne miliony złotych na nową halę sportową

Miasto Sieradz otrzymało kolejne wsparcie finansowe na budowę nowej sali gimnastycznej przy budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu

- Otrzymaliśmy zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki w wysokości blisko 5 mln zł, trafią do nas w latach 2024-26

- wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

W ramach inwestycji nowa hala przy budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 (dawne Gimnazjum nr 2). - Sala gimnastyczna tej szkoły była budowana co najmniej kilkadziesiąt lat temu. I już nie przystaje do wymagań XXI wieku. Myślę, że jak na warunki sieradzkie będzie to naprawdę przyzwoity obiekt, bo jego wymiary to ponad 40 na ponad 30 metrów. Rozmiarowo będzie więc większa niż te, które postawiliśmy przy szkole numer cztery czy osiem - mówi prezydent.