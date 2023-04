Siatkarki z Sieradza ćwiczyły w "Jagiellończyku". Poznajecie dziewczęta? NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA

Kazimierz Januszkiewicz kochał siatkówkę. Po przyjeździe do Sieradza w roku 1954 grał w miejscowej Gwardii. Siatkarze trenowali na terenie zakładu karnego - w jednym z tamtejszych pawilonów. To był czas, kiedy w drużynie byli, między innymi, Bolesław Orłow, Stanisław Stawski, Zygmunt Potakowski, Stanisław Wielowski, Zdzisław Żywica, Jerzy Piestrzyński, Leszek Stodulski.

- Po Gwardii był Start, a potem Żeglina, w której grałem także i ja- kontynuuje pan Tadeusz. - To były lata siedemdziesiąte, w drużynie występowali także żołnierze, którzy w Sieradzu odbywali zasadniczą służbę wojskową. Do drużyny trafiali dzięki Józefowi Szymczakowi, zawodowemu żołnierzowi, jak sobie przypominam, Sławomir Wojciechowski, Zdzisław Izydorczyk, Leszek Molenda, Leszek Siotor. Ponadto Leszek Nowak, Mirosław Szczepaniak, Jerzy Jankowski, Sławomir Krzemiśki, Zdzisław Legieziński Janusz Brzęczek. Grał z nami, co prawda krótko, zduńskowolanin Tadeusz Komorek. On potem poszedł do Stali Mielec. Potem doszli Bogdan Szymczak, Jerzy Adamczyk, Leszek Grątkowski, Krzysztof Nogala, Ryszard Nowicki, Sławomir Król, Ireneusz Stanisławski. W roku 1976 awansowaliśmy do finału mistrzostw Polski juniorów, który rozegrano w Wałbrzychu. Myśmy tam zajęli szóste miejsce. To było ogromne osiągnięcie sieradzkiej siatkówki.