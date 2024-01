Patronat medialny nad zawodami od początku ich istnienia, czyli od roku 1993, sprawuje redakcja tygodnika „Nad Wartą”. Kilkanaście lat temu dołączył „Dziennik Łódzki”. Drużynie, która uplasuje się na trzecim miejscu przypadnie puchar naszych redakcji. Triumfator nagrodzony zostanie pucharem Pawła Osiewały, prezydenta Sieradza. Wicemistrzowi przypadnie z kolei puchar ufundowany przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, który jest głównym organizatorem mistrzostw. Drużyna, która uplasuje się na miejscu czwartym nagrodzona zostanie z kolei przez Krystiana Kroguleckiego, burmistrza miasta i gminy Warta. Będą również nagrody indywidualne.

Po raz pierwszy w historii zawody odbędą się poza Sieradzem, bo w niedawno oddanej do użytku hali sportowej w Warcie przy tamtejszej Szkole Podstawowej (ul. Koźmińska). Do rywalizacji stanie 10 drużyn, a nie jak w latach poprzednich osiem. To najlepsze obecnie ekipy Delegatury Sieradz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Tytułu mistrzowskiego broni Pogoń Zduńska Wola. Początkowo zespoły rywalizować będą w dwóch grupach. Grupa A: Warta Sieradz, Warta Działoszyn, WKS1957 Wieluń, TSJaniszewice oraz LZS Brąszewice. Grupa B: Pogoń Zduńska Wola, Jutrzenka Warta, Orkan Buczek, Tęcza Brodnia i Złoczewia Złoczew. W półfinale mistrz grupy A zmierzy się z wicemistrzem grupy B, natomiast mistrz grupy B z wicemistrzem A. Pierwsze turniejowe spotkanie zaplanowano na 8.30, a LZSBrąszewice zmierzy się z Wartą Sieradz.

Turniejowym rekordzistą są sieradzanie, którzy zwyciężali dziewięciokrotnie. Pięć razy wygrywała Jutrzenka Warta, a czterokrotnie Pogoń-Ekolog Zduńska Wola i Pogoń Zduńska Wola. W mistrzostwach występowali miedzy innymi reprezentanci Polski Dariusz Żuraw, Mariusz Stępiński, czy Marcin Kaczmarek. Grał także Rafał Augustyniak, obecnie zawodnik Legii Warszawa, ale także były widzewiak Radosław Becalik, czy Łukasz Masłowski, który grał z kolei z powodzeniem w obu łódzkich klubach. Mistrzostwa cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców, dlatego też ŁZPN zdecydował, że wstęp na turniej będzie wolny.