Senator Michał Seweryński z okręgu sieradzkiego Marszałkiem Seniorem RP

Michał Seweryński urodził się 1 lipca 1939 roku w Łodzi. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (1957-1962). W latach 1962-1965 odbył aplikację i podjął pracę w prokuraturze. Ukończył studia doktoranckie w UŁ (1965-1969), obronił doktorat (1969) i habilitację (1976) w dziedzinie nauk prawnych na tej samej uczelni. Od roku 1990 zatrudniony jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1997 do 2018 roku także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Senator Michał Seweryński był także rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1996. Prowadził działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy. Jako visiting professor wykładał na uniwersytetach: we Francji, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii. Jest autorem ponad 190 publikacji naukowych (w tym kilkudziesięciu w językach obcych).

Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (w latach 2009-2012 prezydent International Association for Labour and Social Security Law). Od roku 2008 współprzewodniczący Rady Naukowej Societe Historique et Literaire w Paryżu.

Senator Michał Seweryński był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1990-1996), członkiem Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996-2006), Konsulem Honorowym Francji w Łodzi (1998-2005), przewodniczącym rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2003-2007), ministrem edukacji narodowej i nauki oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego (2005 - 2007). W Senacie VIII i IX kadencji był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W Senacie X kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Odznaczony orderami polskimi (Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski), francuskimi (Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques), japońskim Orderem Wschodzącego Słońca z Gwiazdami, Krzyżem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, a także Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Université Jean Moulin Lyon III. Laureat Nagrody m. Łodzi (2011).