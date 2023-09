Sąd Rejonowy w Sieradzu będzie przeniesiony? Są plany zakupu nowego budynku! ZDJĘCIA

– Podjęta została pierwsza kierunkowa decyzja o zakupie nieruchomości częściowo zabudowanej działki, która już jest uzbrojona, która posiada infrastrukturę potrzebną do tego, żeby móc właśnie ten budynek, który się na niej znajduje, rozbudować - mówi Piotr Cieplucha , wiceminister sprawiedliwości - Po to aby poprawić warunku lokalowe, bo w tej lokalizacji, w której dzisiaj się znajdujemy zostałby jedynie Sąd Okręgowy. Po odejściu Sądu Rejonowego znacznie poprawiłyby się warunku nie tylko dla pracowników, ale również dla mieszkańców nie tylko powiatu, ale całego regionu, którzy tu bywają.

– Na dziś tak naprawdę brakuje nam ponad 5 000 metrów kwadratowych powierzchni - mówi prezes Sądu Okręgowego Przemysław Majkowski. - W obecnym budynku mieszczą się Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy, a ma on w całości około 5200 m kw. Prosta matematyka wskazuje zatem, że brakuje po prostu jednego budynku. Jeśli szczęśliwie udałoby się to wszystko przeprowadzić i skończyć, to ta decyzja miałaby ogromny wpływ na funkcjonowanie dwóch sądów w naszym regionie.