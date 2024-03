Rolniczy protest pod Sieradzem. S-8 całkowice zablokowana przez ciągniki! ZDJĘCIA

- Blokujemy S-8 pod Sieradzem w obu kierunkach - mówi Michał Adamczewski, jeden z organizatorów rolniczego protestu. - Protest mamy zgłoszony na 30 dni. Zostaniemy tu do czasu spełnienia naszych żądań przez rządzących i dopóki wystarczy nam sił. Jak będzie, wyjdzie to w praniu. Policja i wszelkie służby zapewniły objazdy, także bezpieczeństwo jest zapewnione. Utworzyliśmy też korytarz życia. Dodam, że to jedyna nasza forma protestu, jaką rolnik może zrobić.Mamy tu rolników nie tylko z powiatu sieradzkiego, są z ościennych wieluńskiego i zduńskowolskiego, a nawet Wielkopolski. Dojeżdżają na bieżąco, protest się rozrasta.