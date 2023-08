Rodzinny piknik integracyjny "Gościnnie po sieradzku" ZDJĘCIA

Podczas pikniku wspólnie biesiadowali podopieczni MOPS: uczestnicy świetlic środowiskowych: „U Żaków” i „Promyk”, Domu Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Adaptacyjnego z rodzinami,rodziny, w których wychowują się dzieci i osoby niepełnosprawne, a także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów, których działania mają charakter profilaktyczny i pomocowy. W spotkaniu uczestniczyła Emila Marek, zastępca prezydenta miasta Sieradza oraz Magdalena Słupińska, przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu.

Była to okazja do integracji kilku środowisk: seniorów, młodego pokolenia i rodzin, które na co dzień korzystają z oferty MOPS w Sieradzu. Pomimo pochmurnej aury panowała radosna, ciepła i rodzinna atmosfera.

Nie zabrakło specjalnych atrakcji dla milusińskich: malowanie twarzy i zabawę z balonami, wyplatanie warkoczyków, fotobudka czy wata cukrowa. Podczas dzisiejszego pikniku najmłodszych odwiedził ich idol z Psiego Patrolu: Chase, który robił sobie z nimi zdjęcia i przybijał piątki. Nie zabrakło tańców, ale również stanowisk z profilaktyką, gdzie starsi podopieczni mogli zbadać poziom cukru, czy zrobić pomiar ciśnienia.

Źródło: UM Sieradz