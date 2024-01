Rody nadwarciańskie: Bogusław Kulesza - nestor sieradzkich fryzjerów ZDJĘCIA

Bogusław Kulesza, rozkochany od dziecka we fryzjerskim fachu, nie wiedząc zresztą dlaczego, bo w rodzinie żadnych tradycyji nie było, umyślił sobie, że pójdzie uczyć się zawodu właśnie do Białonowskiego.

- Poszedłem tam po skończeniu szkoły podstawowej w Zapuście Małej - zaczyna opowieść nestor sieradzkich fryzjerów. - To było w 1957 roku. Jak to się wtedy mówiło, terminowałem. To była dobra szkoła. W zakładzie musiałem być o 6.30 rano. Raz, dwa napalić w piecu, przygotować zakład, tak żeby o 7 otworzyć i czekać, jak szef przyjdzie. Wszystko musiało grać. Pracowała tam jeszcze pani Lusia i Feliks Leśnik ze Złoczewa. Po prawie trzech latach przystąpiłem do egzaminu czeladniczego. To było w Zduńskiej Woli. Pamiętam to jak dziś. Trzeba było zrobić fryzurę męską klasyczną bez przedziałka, do góry zaczesaną. Włosy długości pięciu, sześciu centymetrów. Do tego golenie. Dziś, kto tam się goli, nikt, ale wtedy były takie czasy, że klienci przychodzili do fryzjera dwa razy w tygodniu i prosili o komplet, czyli golenie i strzyżenie. Za dziewięć złotych.