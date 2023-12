Przysięga 160 żołnierzy w najnowocześniejszej jednostce w Polsce. To Sieradz ZDJĘCIA

- Żołnierze mają za sobą 27 dniowy pobyt w naszej jednostce - mówi płk Wojciech Daniłowski.- W tym czasie ze zwykłego cywila staraliśmy się zrobić z niego żołnierza. Nie było to łatwe szkolenie, a warunki atmosferyczne nie sprzyjały zajęciom w warunkach polowych. Spośród wielu wojskowych uroczystości przysięga wojskowa jest najważniejsza w życiu żołnierza. Ten dzień pamięta się do końca życia. To szczególny akt o patriotycznej wymowie. W słowach roty przysięgi zawarte są słowa o wierności Rzeczypospolitej. W dzisiejszych trudnych czasach ma to szczególną wymowę. Widać jak ważnym fundamentem jest silna armia. Wy młodzi żołnierz staliście się jej częścią.