Przegląd prasy 2.07.2024 Sieradz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

W godzinach popołudniowych w poniedziałek doszło do groźnego pożaru budynku gospodarczego w Wiechucicach w gminie Sieradz.

Klatki schodowe, te anonimowe przestrzenie w naszych budynkach, czasami stają się areną dla kreatywności i humoru. W świecie, gdzie ogłoszenia wypełniają nasze życie, te na klatkach schodowych wyróżniają się swoim niecodziennością i czasami wręcz absurdalnymi treściami.

Jedna z najstarszych w naszym regionie parafii pod wezw. św. Wojciecha w Sieradzu-Męce, należąca do dekanatu zduńskowolskiego, uroczyście podczas dziękczynnej mszy świętej pożegnała księdza wikariusza Karola Kolendę, który po czterech latach posługi przenosi się do Włocławka. Będzie kontynuował drogę kapłańską w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Dekret biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w sprawie przeniesienia odczytał ksiądz proboszcz Piotr Czopiński.