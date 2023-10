Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się mieszkańcami sieradzkiego DPS Bankowiec ZDJĘCIA

- To historyczna wizyta głowy państwa u nas - mówił dyrektor DPS. - Nasi mieszkańcy zaprosili prezydenta do Sieradza i ten odpowiedział pozytywnie, dlatego dziś go tu gościmy.Nigdy wcześniej prezydent Rzeczypospolitej nie był naszym gościem.

Dodajmy, że spotkanie miało charakter zamknięty. Po jego zakończeniu głowa państwa udała się do wsi Smardzew (gmina Wróblew) na spotkanie z jednym z rolników, a następnie do Wielunia.