Prasówka 1.07.2024 Sieradz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sieradza

Mnóstwo atrakcji przygotowano w Buczku w powiecie łaskim na ostatni weekend czerwca. Na doroczne Krajowe Święto Truskawki zaproszono plejadę popularnych artystów. Nie zabrakło konkursów z truskawką w roli głównej. Impreza stała się też okazją do uroczystego wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i materiału wideo

Dni Gminy Wróblew 2024 rozpoczęte. Na start zaprezentowali się miejscowi artyści. Co jeszcze w programie?

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego trzeciego stopnia nr 154 prognozującego wystąpienie na terenie powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego od godz. 14:00 dnia 30.06.2024 do godz. 03:00 dnia 01.07.2024 burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 130 km/h oraz lokalnie grad i trąby powietrzne, polecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydały, w związku z zagrożeniami, komunikaty, które publikujemy.