Dni Gminy Wróblew 2024. Na początek występy lokalnych artystów z Gminnego Ośrodka Kultury ZDJĘCIA

Dni Gminy Wróblew 2024 odbywają się tradycyjnie na boisku sportowym w Słomkowie Suchym. Tegoroczną imprezę – co jest jej tradycją – rozpoczęły występy artystów Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie. Zaprezentowali się: zespół wokalno-instrumentalny pod opieką Szymona Jaroszewskiego, Ala Bobrowska, Blanka Zakrzewska, Ola Bobrowska, zespół taneczny Rytmika Szał, Franciszek Zakrzewski, zespół tańca nowoczesnego Szał Małe, Magdalena Kozica, Edyta Wietrzyk, Maja Chudecka, zespół wokalny Oto My i kapela biesiadna Kumpele Wróbele.

Jakie występy zaplanowano jeszcze podczas Dni Wróblewa 2024?

Godz. 17.00 – koncert Verdis

Godz. 18.00 – koncert Szpilki

Godz. 19.00 – koncert ABBA Classic

Godz. 20.00 – koncert Freddie Show

Godz. 21.00 – koncert Feel

Godz. 22.00 – dyskoteka

Dodatkowo na uczestników Dni Gminy Wróblew 2024 czekają inne atrakcje: wesołe miasteczko, dmuchany tor przeszkód, strzelanie laserowe i punkty gastronomiczne.