Święto Lawendy w Okopach w gminie Sieradz 2024. Niesamowity klimat imprezy, która miała swoją drugą edycję. Zobacz ZDJĘCIA

A skąd pomysł na Lawendę za Płotem? - To nie było tak, że od zawsze kochałam lawendę. Miałam kawałek pola, którą postanowiłam przeznaczyć pod plantację i zaczęłam się wszystkiego uczyć dopiero jak posadziłam krzewy. Już teraz wiem, że był to wspaniały pomysł. Bo lawenda ma wszystko to, co nam jest potrzebne: wpływa na zdrowie, na piękno i pobudza wszystkie nasze zmysły – odpowiada Lilla Cieślicka zapraszając już za rok na trzecią edycję imprezy.