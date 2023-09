Poseł Piotr Polak: Nie ma zgody na przymusową relokacje imigrantów

- Polski rząd nie zgodzi się na przymusową relokację imigrantów z Afryki - mówił. - Nie pozwolimy na to żeby Polacy nie czuli się bezpiecznie we własnym kraju. Nie może być tak jak w Brukseli, czy Paryżu, gdzie całe enklawy imigrantów destabilizują sytuację w mieście i kraju. Dochodzi do gwałtów, zamieszek i innych sytuacji, z którymi nikt nie chce mieć do czynienia.