Policjantki zachęcały maturzystów z "Żeromskiego" do pracy w mundurze ZDJĘCIA

- Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi - mówi asp.sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Ze specyfiką pracy w niebieskim mundurze zapoznały maturzystów z „Żeromskiego” funkcjonariuszki sieradzkiej komendy. Szczegółowo omówiły procedurę naboru do służby w Policji oraz poszczególne jej etapy. Przedstawiły, jakie warunki trzeba spełniać, aby wstąpić w szeregi naszej formacji oraz wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby zainteresowane poinformowano o możliwości złożenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rekrutacji.