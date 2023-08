Policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę sprzed 14 lat ZDJĘCIA

Funkcjonariusze z Archiwum X Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu rozwikłali sprawę sprzed 14 lat. 27 czerwca 2009 roku, w lesie w okolicach Słubic znaleziono ciało 33-letniego mężczyzny, mieszkańca Zduńskiej Woli. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł na skutek pęknięcia w jego żołądku jednego z woreczków z siarczanem amfetaminy. Po wykonaniu szeregu czynności dowodowych 26 listopada 2009 roku przez Komendę Powiatową Policji w Słubicach Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że 52-letni mężczyzna z bogatą przeszłością kryminalną ma związek ze śmiercią 33-latka. Dokonane ustalenia pozwoliły na podjęcie umorzonego wcześniej śledztwa. Przeprowadzone czynności procesowe pozwoliły na wytypowanie kolejnych trzech mężczyzn, którzy mieli związek nie tylko ze śmiercią mężczyzny, ale również z przemytem znacznych ilości siarczanu amfetaminy, które przewożone były z Polski do Wielkiej Brytanii metodą na tzw. „połyk”. W związku z przemytem środków odurzających doszło do śmierci 33 lata, którego zwłoki ujawniono w kompleksie leśnym w powiecie słubickim, niedaleko granicy polsko-niemieckiej. Podejrzewani to mężczyźni w wieku od 46-60 lat.