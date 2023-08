Piotr Kobierski "Gips", piłkarz Jutrzenki Warta walczy o życie, ciągle potrzebuje krwi! Pomóżmy!

Krew można oddawać nie tylko w Sieradzku, ale w każdym punkcie krwiodawstwa na terenie całej Polski. W Sieradzu natomiast w środę, czwartek i piątek w punkcie pobrań przy ulicy Wnuka 10 lokal S6 w godzinach od 7.30 do 10.30.

Krew mogą oddać jedynie zdrowe osoby. Przed przyjściem do punktu należy zjeść lekkie śniadanie i wypić około trzech litrów wody. Można oddać każda grupę krwi.

Przy oddaniu krwi koniecznie trzeba podać dane pacjenta: Piotr Kobierski pacjent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Oto emocjonalny wpis Marcina Kobierskiego, który cytujemy w całości:

Chciałem bardzo mocno podziękować w imieniu swoim, rodziny i Piotr Kobierski za to jak wielkimi sercami okazali się znajomi, nieznajomi, ludzie dobrych serc w ostatnich dniach, którzy oddali swoją krew dla Piotrka w Sieradzu jak i w innych częściach Polski.

Oddana krew jest potrzebna nie tylko Piotrkowi, ale też wielu innym ludziom potrzebującym, będących w podobnej sytuacji jak Piotrek.

Nie wiem jakimi słowami można to nazwać co się działo w punktach pobrań zwłaszcza w Sieradzu.

Z całego serca mogę powiedzieć Dziękuje Wam wszystkim za tak okazałe serce.

Dziękuje za tak liczne wiadomości i telefony wspierające Piotrka. Wszystkie wiadomości które od was dostawałem i dostaje czytam Piotrkowi na każdej wizycie u niego wiem że to daje mu wiarę w to że wszystko zakończy się szczęśliwie. Dziękuje też za wszystkie podpowiedzi ale proszę mi uwierzyć Piotrek ma naprawdę bardzo dobra opiekę i lekarze robią wszystko co w ich mocy aby wszystko było dobrze. Teraz tak naprawdę wszystko zależy od samego Piotrka a że nosi przydomek „Gipsiu” to wierzymy ze człowieka z gipsu nie da się złamać. Jednocześnie też przepraszam że nie każdemu odpisuje, ale proszę o wyrozumiałość nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich a najważniejszy jest teraz Piotrek.

Piotr przechodzi bardzo poważne zapalenie trzustki, które doprowadziło do mocnej niewydolności oddechowej, krążeniowej i pokarmowej.

Piotr w ostatnich dniach przeszedł dwie kolejne operacje, po których pojawiła się większa nadzieja na powrót do zdrowia. Została usunięta 1/3 trzustki i krążeniowo też się poprawia. Piotrek jest przytomny reaguje ruchami głową na to co się do niego mówi i wokół niego dzieje.

Lekarze określają na dziś stan Piotrka jako ciężki ale stabilny.

Piotrek ma podawane dużo krwi, więc jednocześnie zwracam się z ogromna prośbą o oddawanie krwi dla Piotrka, którą będzie można w Sieradzu znów oddawać od 04.09.2023 w Punkcie Pobrań przy ulicy. Wnuka 10 lokal S6.

Podając przy oddaniu krwi dane Gipsia :

Piotr Kobierski pacjent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Oddając krew dla Piotra tak naprawdę oddajemy krew dla wielu innych potrzebujących osób.

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ z całego serca!

Proszę o modlitwę za powrót do zdrowia Piotrka