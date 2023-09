Piknik w Proboszczowicach z udziałem policjanta i psychologa ZDJĘCIA

Gospodynie, we współpracy z Urzędem Gminy w Warcie, skorzystały ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Piknik miał na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz na drodze. Jednym z punktów programu była pogadanka z psychologiem oraz z policjantem. Ponadto, druhowie z OSP Proboszczowice zaprezentowali sprzęt ratowniczy oraz pokazali przyśpieszony kurs pierwszej pomocy. Dla dzieci była to świetna atrakcja. Uczestnicy wydarzenia otrzymali odblaskowe gadżety, m.in. kamizelki. Gospodynie zapewniły również słodki poczęstunek oraz grill dla uczestników wydarzenia. Było smacznie i wesoło, a co najważniejsze - edukacyjnie dla najmłodszych.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.