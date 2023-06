Patriotyczna uroczystość w Błaszkach. Odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa ZDJĘCIA

Głos zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie ma przyszłości państw, narodów i społeczeństw bez korzeni historii i bez bohaterów, którzy dają siłę, żeby odważnie patrzeć w przyszłość. Bohaterem, mężem stanu, wybitnym przedstawicielem ludu polskiego jest Wincenty Witos. Konstytuuje go miłość do ojczyzny, umiłowanie do ziemi. Z nim związany jest rok 1920 i victoria warszawska, zatrzymanie cywilizacji śmierci, rok 1926 i zahamowanie wojny domowej. I wreszcie rok 1930 i wydany wyrok na bohatera. Gdyby nie rok 1920 nie stalibyśmy dziś w tym miejscu, bo nie byłoby Polski. Ten pomnik nie jest pomnikiem dla człowieka, ale dla jego ideałów, wartości. To nie postument, ale drogowskaz wartości, tych jakie są dziś i będą,jutro, a jest to demokracja, godność, wolność człowieka, prawda, oświata i braterstwo. To nasza ideały Polaków.