Orszak Trzech Króli na ulicach Sieradza. Wyruszył z parafii na osiedlu Jaworowe ZDJĘCIA

W procesji udział wziął między innymi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Głównym organizatorem Orszaku Trzech Króli byli Rycerze Kolumba działający przy parafii.

- Co roku organizujemy procesje i zawsze z coraz to większym rozmachem - mówi Andrzej Sobieraj, Rycerz Kolumba. - Trzech Króli w Sieradzu bez orszaku to nie jest to. Trzeba to, jest to piękna tradycja. Jest czym się pochwalić. Trzeba w ten sposób zachęcać młodzież, a u nas jest jej sporo. Nieprawdą jest, że w procesji udział biorą jedynie osoby starsze, emeryci. Dodam, że jest nas około 40 rycerzy.