Niedzielna zbiórka krwi u Strażaków. Już piąty raz w tym roku ZDJĘCIA

- To już piąta akcja organizowana przez nas w tym roku - mówi Jacek Goździewicz, zastępca prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Strażaków w Sieradzu. - Mamy bardzo dużo chętnych do oddania krwi.Był nawet prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który również honorowo krew oddaje, ale dziś tego nie zrobił, bo na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. Poprzednio krew oddawało od 35 do 38 osób. Podobnie zapewne będzie i dziś. Jeśli chodzi o nasz klub, było 132 członków, ale ostatnio sytuacja nieco się skomplikowała, bo wpisowe wynosi teraz 60 złotych, a było 25. Dotychczas wpłaciło około 70 osób, ale jeszcze trochę czasu do końca roku pozostało, więc zapewne będzie nas więcej.